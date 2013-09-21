Внешний вид гарантийного сертификата рус/англ.

1) необходимо сделать дизайн картонной коробки для упаковки мыла (уже сделаны сайт и буклет, упаковка должна быть сделана в полностью аналогичной тематике, графические материалы по буклету и сайту предоставляются); 2) обработка фотографий для сайта (кол-во и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать внешний вид гарантийного сертификата + голографической наклейки/защитного тиснения.
Приблизительный текст на сертификате в атаче.
Обязательные данные на сертификате:
- Логотип
- Название сертификата крупно
- Серийный номер сертификата
- Защитное тиснение/голограмма
- Защитный фон/бэкграунд
- Текст который в атаче(кол-во текста можно уменьшить)
- Адрес сайта и реквизиты компании
Очень ориентировочный вид сертификата (это не значит что сертификат должен быть таким-же), что-то с вензелями или как они называются:
http://ru.fotolia.com/id/49564711
http://ru.fotolia.com/id/42953727
Очень желательно использовать защитные полоски или рисунки как на деньгах, как пассивную меру от подделки
Пример: http://ru.fotolia.com/id/49477954
Цветовая гамма с стиле сайта/логотипа, но чтоб эти все вензеля не казались наляпистыми.
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