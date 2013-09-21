Внешний вид гарантийного сертификата рус/англ.

Требуется разработать внешний вид гарантийного сертификата + голографической наклейки/защитного тиснения.

Приблизительный текст на сертификате в атаче.

Обязательные данные на сертификате:

- Логотип

- Название сертификата крупно

- Серийный номер сертификата

- Защитное тиснение/голограмма

- Защитный фон/бэкграунд

- Текст который в атаче(кол-во текста можно уменьшить)

- Адрес сайта и реквизиты компании

Очень ориентировочный вид сертификата (это не значит что сертификат должен быть таким-же), что-то с вензелями или как они называются:

http://ru.fotolia.com/id/49564711

http://ru.fotolia.com/id/42953727

Очень желательно использовать защитные полоски или рисунки как на деньгах, как пассивную меру от подделки

Пример: http://ru.fotolia.com/id/49477954

Цветовая гамма с стиле сайта/логотипа, но чтоб эти все вензеля не казались наляпистыми.