Нужно переделать интеллект-карту

1) необходимо сделать дизайн картонной коробки для упаковки мыла (уже сделаны сайт и буклет, упаковка должна быть сделана в полностью аналогичной тематике, графические материалы по буклету и сайту предоставляются); 2) обработка фотографий для сайта (кол-во и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте друзья!
Есть интеллект-карта нужно из неё сделать две!
Там 12 пунктов, нужно разделить так:
1) Первых 7 пунктов это первая карта. Сделать в виде звезды и назвать:
"7 простых и эффективных способов продажи Информации"
2)Остальные 5 пунктов тоже сделать в виде звезды и назвать: "5 продвинутых способов продать Информацию за деньги"
Дизайн карт должен отличатся от оригинала и между собой карты тоже должны быть разные!
Карты нужно представить в таком формате что бы я мог их подредактировать при потребности!
Оплачу через електронные системы. Сроки 1–2 дня
Карту предоставлю при переписке.
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