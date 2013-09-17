Нужно переделать интеллект-карту

Здравствуйте друзья!

Есть интеллект-карта нужно из неё сделать две!

Там 12 пунктов, нужно разделить так:

1) Первых 7 пунктов это первая карта. Сделать в виде звезды и назвать:

"7 простых и эффективных способов продажи Информации"

2)Остальные 5 пунктов тоже сделать в виде звезды и назвать: "5 продвинутых способов продать Информацию за деньги"

Дизайн карт должен отличатся от оригинала и между собой карты тоже должны быть разные!

Карты нужно представить в таком формате что бы я мог их подредактировать при потребности!

Оплачу через електронные системы. Сроки 1–2 дня

Карту предоставлю при переписке.