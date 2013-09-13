Сделать обложки DVD и инфографику

1. Сделать обложку DVD с диском, как на этой картинке (прикрепил, второй файл)

2. Сделать инфографику "эффективность запоминания английских слов" Макет прикрепляю

текст под зелеными столбиками: "после первого занятия", "после пяти занятий", "после пятнадцати занятий" все как в макете. но сделать более наглядно

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