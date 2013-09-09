Календарь карманный + листовка

$500
Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок202 просмотра
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нужно разработать макеты:

- карманный календарь

- листовка

- плакат

- календарь настольный (перекидной)

оплата по факту ,утв. макетов.

10 лет назад
KirSasha
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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