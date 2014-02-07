Дизайн листовки А4

$50
Дизайн продукцииЗавершен6 заявок1456 просмотров
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#1$50

Всем привет!

Необходимо разработать дизайн листовки А4 или сделать в виде буклета.

Это будет инструкция по нанесению наклеек на стену.

Будет 2 стороны с текстом.

Все самые важные моменты изложены в файле.

Из основного, цвета примерно как на нашем сайте www.na-oboi.ru.

Логотип можно с сайта сохранить.

Если что-то непонятно, спрашивайте.

10 лет назад
zaharchenkoa
Алексей 
40 летИспания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Победитель конкурса
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
10 лет назад
#1
Отличная работа. Рекомендую как ответсвенного исполнителя.
Спасибо за конкурс, рада сотрудничеству. Рекомендую Алексея как порядочного заказчика.
Заявки фрилансеров
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
10 лет назад
#1
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