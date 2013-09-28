Дизайн этикетки коробки детских кубиков

Заказывал дизайн этикетки для кубиков детских. Гениальный человек. Сделала просто шикарную этикетку!!! В восторге я, как заказчик и в восторге принимающие работу люди с моей стороны. За сравнительно небольшие деньги проделана огромная работа и самое главное качественно. Кубики теперь можно продавать дороже с такой этикеткой!!! Спасибо, Евгения!!!