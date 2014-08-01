klen17

Леонид klen17

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Постоянно есть заказы на сайты с дизайном и продвижением.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$136
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$136
10 баллов
7 лет назад
Сделать дизайн Маркетинг-Кит (Каталог)
Леонид очень приятный заказчик, творческий человек. Была рада сделать маркетинг-кит, который отличается от стандартного коммерческого буклета. По оплате, тз, все классно.
Спассибо! За качественный Маркетинг Кит
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Al_y_sa
Марина 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Создание дизайна для одностраничника. Landing Page для продажи печатей
WordPress
С заказчиком работать приятно, выполняет все свои обязательства. Рекомендую к сотрудничеству!
Все круто.Всегда на связи. Правки вносит быстро. Делает чуть больше, чем прошу. И это радует))
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k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Прорисовать дизайн плаката в виде облака тегов
Было поставлено четкое ТЗ, всё время на связи и в срок оплата. Буду рад ещё раз поработать.
Спасибо огромное! Молодчик! Мастер своего дела. Очень оперативно и точно в цель! Именно то, что я заказывал, даже чуть больше) Закажем еще чего-нибудь у Вас!
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udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Дизайн этикетки коробки детских кубиков
Рекомендую, как хорошего заказчика. ТЗ ясно, приятен в общении. Оплата вовремя.
Заказывал дизайн этикетки для кубиков детских. Гениальный человек. Сделала просто шикарную этикетку!!! В восторге я, как заказчик и в восторге принимающие работу люди с моей стороны. За сравнительно небольшие деньги проделана огромная работа и самое главное качественно. Кубики теперь можно продавать дороже с такой этикеткой!!! Спасибо, Евгения!!!
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