Задача Поднять быстродействие страниц до 50/80 моб/комп. 1.https://doski-balki.ru/baffeli/ 2. https://doski-balki.ru/reyki_iz_mdf_v_shpone/ 3. https://doski-balki.ru/balki/ 4. https://doski-balki.ru/panely_is_mdf/ 5. https://doski-balki.ru/ ...
- $25Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо проверить и дать комментарий по поводу: 1. Ошибки рекламной компании 2. Куда сливается бюджет.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Наша компания Доски-Балки. doski-balki.ru Мы делаем красивые вещи из дерева и МДФ для отделки помещений. Меня зовут Леонид - собственник и основатель компании. За время работы мы ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Необходимо сделать визуализацию декоративной рейки из МДФ в шпоне дуба. Сделать выноски с подписями. Пример нашей предыдущей работы и ТЗ на новую прикреплен. Файл будет размещаться на сайте.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Логотип в Одноцвете. Простой и легкий. Коцепция: Белый рубанок из которого торчат стружки. В Плоскости. 4 стружки. Две в рубанке маленькие. Две побольше рядом внизу.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Коллеги! Мне необходимо нарисовать качественный дизайн Маркетинг Кит. Качественно отрисовать страницы сохраняя общий стиль. Я занимаюсь деревом. Моя мастерская называется "Дом Лесника". Тематика деревянная. Мои ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Баннер нарисовать красивый. Суть нашей продукции на странице http://xn--80adjkcora6ak3c.xn----ftbdbukpidavf.xn--p1ai/brash.php Нужно сделать продающий баннер для Брашированной и окрашенной доски. Ну чтоб прям качественный и отрисованный бомбически))) Вы можете, я знаю)Наружная реклама1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $30
Посадочная страница будет делаться с уже имеющегося, но отрисовываться заново с другим товаром. Товар вполне реальный. http://power-balance.i-ltd.com.ua/ Концепцию и пример на этом сайте. Товар будет совершенно другой.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
ТРЕБОВАНИЯ Техническое задание: Необходимо сделать дизайн LP максимум 4 прокрутки мышки. Будет адаптивная верстка под различные устройства. Необходимо это учесть. Основное внимание нужно будет уделить самому верху- тому что клиент ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть текст продажи готового бизнеса. Текст суховат. Необходимо сделать крутой продающий текст. Акция! Готовый бизнес по производству леденцов "Золотой Петушок" Старая цена 12000р. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
На сайте лесной-город.рф необходимо добавить в раздел ПОПУЛЯРНЫЕ ПОЗИЦИИ внизу кнопку другие товары. Кнопка будет переводить клиента на форму заказа. Клиент заполняет форму. Мы получаем ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть 5 телефонных разговора. Необходимо перевести их в текст. Общая продолжительность около 15 минут.Переводы18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо прорисовать дизайн плаката. Облако тегов ляжет в основу дизайна. Пример который нужен прикрепил.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо прорисовать иконки для сайта 6 шт. Сайт готов иконки в разделе почему 95% клиентов... http://ukoro.tk/Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо прорисовать этикетку для коробки. Эскиз и фото есть. Файлы ФОТО КУБИКОВ и ТЗ нарисованное на А4 Основная модель этикетки: ФОТО КУБИКОВ В ЦЕНТРЕ С ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Сайт на ворд прессе. Необходимо сделать картинки открывающимися на пол-экрана. И сделать их перелистывающимися. Сделать фон на шапке. + сделать несколько других доработок. http://prostranstvo7.ru/lp-design/Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Компании на постоянной основе требуется создавать дизайн одностраничных сайтов. На данный момент есть необходимость создать около 10 сайтов. Заказы постоянные. Оплату гарантируем своевременную. примеры сайтов cherenok5.ru ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен сайт. Дизайн будет готов. Тексты будут готовы. Нужен только толковый программист. СМS удобная для обычных пользователей. Тематика дерево.Веб-программирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть материал по которому составлять тексты есть ключевые запросы Нужно 3 текста со 100% уникальностью.Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
http://funker.com.ru/ это пример сайта. нужен такой же, но по пиломатериалам! Сроки 2 дня. Скиньте мне примеры, которые укладываются в этот бюджет. Спасибо!Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад