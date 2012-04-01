Нужен дизайн сайта

Здравствуйте! Мне нужен человек, который сможет собрать шапку и подвал из приложенных мной изображений. Есть тема http://www.templatelite.com/livedemo/?id=59, нужно, чтобы ваша работа вписалась в шапку и подвал этой темы, поставлю я сам, ваша задача нарисовать и ...