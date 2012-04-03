Приватный проект для swede

$250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка100 просмотров
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Необходимо доработать дизайн 10 страниц. Нужно освежить и улудшить дизайн. ТЗ согласовано с исполнителем.

12 лет назад
unkers-m
Виталий 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
swede
Артем 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$150
5 дней
Работа была выполнена раньше оговоренного срока, для меня ето было приятным моментом так так проект был срочным, макеты как всегда качественные. Рад, что снова выбрал в исполнители Артема. Спасибо.
Грамотные требования, довольно лояльные сроки для "горящего проекта". Своевременная оплата. Рад очередному сотрудничеству. Рекомендую.
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