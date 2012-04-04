Нарисовать шапку и подвал

$50
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок244 просмотра
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Здравствуйте! Мне нужен человек, который сможет собрать шапку и подвал из приложенных мной изображений.

Есть тема http://www.templatelite.com/livedemo/?id=59, нужно, чтобы ваша работа вписалась в шапку и подвал этой темы, поставлю я сам, ваша задача нарисовать и сделать так, что она могла вписаться уже готовую тему.

Изображения из которых должна быть нарисована шапка и подвал прикрепляю в архиве.

12 лет назад
marcnielsen
35 летДания
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
12 лет назад
$40
2 дня
Алла очень замечательный дизайнер, с очень хорошей фантазией, все нарисовала быстро и красиво, так как я и хотел. Буду обращаться еще!
Марк отличный работодатель и приятный в общении человек. Особенно понравилось четкое тз и постоянное нахождение на связи. Оплату произвел сразу же после утверждения превью. Рекомендую! Большой плюс. Надеюсь на продолжение сотрудничества и новые интересные проекты. :)
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