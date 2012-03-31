Вдохнуть жизнь в сайт

Необходимо поработать с визуальной частью сайта repair-vip.ru Чего жду:

1. Конструктивные предложения что и как сделать от Вас. То есть, что добавить, что убрать. А не просто оращайтесь, буду рад сотрудничеству итд итп звучит как то банально!!!

2. Основная работа с визуальной составляющей сайта.

3. 2 недели времени на выполнение согласованной работы с сайтом.

4. Адекватную оценку выполняемых Вами работ.

5. Проработка фирменого стиля.

Обсуждаются все варианты и бюджет на них, пишите не стесняйтесь.