Вдохнуть жизнь в сайт

$250
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок436 просмотров
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Необходимо поработать с визуальной частью сайта repair-vip.ru Чего жду:

1. Конструктивные предложения что и как сделать от Вас. То есть, что добавить, что убрать. А не просто оращайтесь, буду рад сотрудничеству итд итп звучит как то банально!!!

2. Основная работа с визуальной составляющей сайта.

3. 2 недели времени на выполнение согласованной работы с сайтом.

4. Адекватную оценку выполняемых Вами работ.

5. Проработка фирменого стиля.

Обсуждаются все варианты и бюджет на них, пишите не стесняйтесь.

11 лет назад
foxels
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nikavera
Вера 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
73 отзыва
12 лет назад
$100
3 дня
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