Дизайн сайта о детских площадках

Здравствуйте.

Нужен дизайн для сайта о детских площадках.

Что-то наподобие такого: http://uh-zabava.ru/

Шапка должна быть весьма широкой примерно 1800 px.

В шапке обязательно должны присутствовать счастливые дети и контактная информация

Фотоматериал продукции будет выдан весьма в большом объёме.

Подвал сайта должен быть не высоким примерно 4 сантиметра.

В целом дизайн должен быть ярким и красочным.

Обязательно надо проработать дизайн для разрешения экрана 1366х768 px.

Условия работы:

Оплачиваю только по результату работы, возможно разделить оплату на несколько частей.

Мне удобнее оплачивать через вебмани.

Сроки:

К вечеру воскресения должен быть хотя бы очень сырой набросок дизайна, что бы у меня уже были чёткие представления что должно в итоге получиться. На этом этапе сразу подкорректируем идею дизайна, если конечно потребуется.

К 13:00 понедельника должно быть хоть что-нибудь чуть похожее на дизайн. Потом со времен будет проще.

По срокам думаю уложиться можно меня вполне устроят на первых этапах сырые варианты.

Выбор фрилансера:

Было бы хорошо если Вы сразу будете высказывать свои идеи по дизайну, хотя бы на словах.

Пишите стоимость работ, это значительно упростит совместную работу.

Писать можете и сюда и в личку и в аську и в скайп. Я бываю везде.