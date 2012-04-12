Дизайн сайта о детских площадках

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки193 просмотра
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Здравствуйте.

Нужен дизайн для сайта о детских площадках.

Что-то наподобие такого: http://uh-zabava.ru/

Шапка должна быть весьма широкой примерно 1800 px.

В шапке обязательно должны присутствовать счастливые дети и контактная информация

Фотоматериал продукции будет выдан весьма в большом объёме.

Подвал сайта должен быть не высоким примерно 4 сантиметра.

В целом дизайн должен быть ярким и красочным.

Обязательно надо проработать дизайн для разрешения экрана 1366х768 px.

Условия работы:

Оплачиваю только по результату работы, возможно разделить оплату на несколько частей.

Мне удобнее оплачивать через вебмани.

Сроки:

К вечеру воскресения должен быть хотя бы очень сырой набросок дизайна, что бы у меня уже были чёткие представления что должно в итоге получиться. На этом этапе сразу подкорректируем идею дизайна, если конечно потребуется.

К 13:00 понедельника должно быть хоть что-нибудь чуть похожее на дизайн. Потом со времен будет проще.

По срокам думаю уложиться можно меня вполне устроят на первых этапах сырые варианты.

Выбор фрилансера:

Было бы хорошо если Вы сразу будете высказывать свои идеи по дизайну, хотя бы на словах.

Пишите стоимость работ, это значительно упростит совместную работу.

Писать можете и сюда и в личку и в аську и в скайп. Я бываю везде.

Дизайн сайта
12 лет назад
_Medvedev_
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$145
6 дней
Человек по-настоящему обладает креативным мышлением, смог приятно удивить. Работает честно, задание выполняет в срок.
С Сергеем очень приятно работать! Интересный проект, моментальная оплата, приятное общение! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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