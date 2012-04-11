Нарисовать 4 слайда вместо флеш-шапки для сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок267 просмотров
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Вместо шапки планируется создать слайдер. Нарисовать 4 слайда вместо флеш-шапки для сайта: http://contesse-floors.ru/

СЛАЙД 1.

Инновационное покрытие Contesse Floor — лучше, чем ламинат. Почувствуй разницу!

СЛАЙД 2.

Надпись на банере большими буквами —

"100% влагостойкий ламинат Contesse Floor» «Закажите сейчас!»

СЛАЙД 3.

Надпись на банере большими буквами —

Победитель конкурса в номинации «Лучшее напольное покрытие для владельцев домашних животных” ЕС

Слева от надписи размесщена статуэтка по теме строительства.

СЛАЙД 4.

«Победитель конкурса в номинации «Лучшее напольное покрытие для офисов” ЕС

Слева от надписи размесщена статуэтка по теме строительства.

12 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Zitterbacke
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Доволен работой, спасибо Александру!
Хороший заказчик. Грамотно и понятно объясняет свои требования к заданию, быстро проверяет и оплачивает работу. Максим, жду от вас новых заказов.
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