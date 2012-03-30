Дизайн страницы для сайта vkino.com

Нужен дизайн для сайта архитектора-проектировщика. Понимание структуры сайта есть. Требуются графические решения. Подробное ТЗ будет выслано дополнительно.
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется нарисовать страницу для сайта vkino.com, предназначение которой - информировать посетителей о том, что данный сайт находится в разработке. На сайте планируется разместить каталог кинофильмов и онлайн кинотеатр, также будут публиковаться новости кинопроката, анонсы и трейлеры предстоящих кинопремьер. Тона и оформление на ваш вкус, главное - придерживаться киношной тематики.
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