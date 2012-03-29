Дизайн для сайта на Sharepoint

Добрый день уважаемые дизайнеры и проектировщики интерфейсов! Требуется создать интерфейс и дизайн для приложения которым будут пользоваться на телевизорах с функцией Smart TV. Что это такое смотрим тут: http://www.youtube.com/watch?v=hKlqJm6nj_8 Во вложении часть документации. Пока не ознакомитесь прошу заявки ...