Нужен дизайн для азартного игрового зала

$100
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок215 просмотров
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Нужен дизайн для азартного игрового зала

Исполнитель будет выбран после просмотра портфолио!

12 лет назад
hron1980
Влад 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
LebedevaVera
Вера 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$60
4 дня
Спасибо Вам Вера! Работа проделана на 100% моим пожеланиям. Обращусь еще не раз.
Владислав, отличный заказчик, очень понравилось с ним работать. Четко формулирует т.з., своевременно выходит на связь, сильно к работе не придирается. Рекомендую всем!
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