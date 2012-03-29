Изменить цвет панели управления

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Имеются ресурсы панели управления в исходном цвете.

Имеется новое цветовое решение панели (нижний вариант в файле panel-rez.jpg).

Необходимо изменить цвет ресурсов, чтобы получить панель в новом цветовом решении (новые ресурсы)

12 лет назад
sin07
Игорь 
60 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$40
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