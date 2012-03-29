Изменить цвет панели управления

движок сайта на webassyst (shop-script) сайт на начальной стадии, картинками еще не заполнялись, есть возможность перейти на другой движок, предлагайте свои варианты. труется: - изменение существующего шаблона или создание нового - нужно чтоб выглядело все хорошо и без косяков - ...