Скопировать шаблон

Необходимо разработать креативный дизайн магазина IT-продукции, дизайн главной + дизайн внутренних страниц. ТЗ в приложении. Сделать нужно модно, стильно и креативно. Подробности в ЛС.
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Добрый день! Я хочу заказать рип шаблона для dle(любой версии) одного из сайтов это gtavicecity.ru или libertycity.ru выбирайте какой хотите цена ваша (недорого). Заранее спасибо!
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