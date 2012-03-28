Визуализзация сайтов

Ранее работал с Алексеем, потом потерялись контакты Приятно вновь найти этого прекрасного специалиста! Выполняет все работы в срок, по ТЗ и прорабатывает доработки и пожелания. Нареканий не было - прекрасно выполняет свою работу. Всем рекомендую!