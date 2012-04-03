Дизайн для игрового сайта (PSD макет)

$250
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок237 просмотров
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Необходим дизайн для игрового сайта, только PSD макет

ТЗ в приложении

12 лет назад
thelordof
Громов 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$150
6 дней
Илья учел все мои пожелания, оперативно и креативно выполнил заказ, за что ему спасибо! Рекомендую!
Все прошло успешно! С Виктором работать понравилось. Как заказчик выполнил все свои обязательства на отлично! Спасибо
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