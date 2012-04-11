Переработка готового дизайна

$100
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок179 просмотров
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Необходимо переработать макет готового дизайна согласно рекомендациями.

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12 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
Выбранный исполнитель
katish
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
36 отзывов
12 лет назад
$100
2 дня
Все сделано в срок. Спасибо за работу.
И Вам, спасибо за работу.
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