Верстка рекламного блока

Нужно нарисовать и сверстать табличку в которой будут отображаться коэффициенты букмекерской конторы, спонсора рубрики прогнозов.

Для страниц подобного содержания http://www.bet-ring.ru/content/view/286676/

В самом верху, я хочу чтобы был блок, что-то типа этого: http://www.overbetting.ru/sportpreview/football/liga-chempionov-14-finala-marsel-bavariya-03-2012.html (слева, Вильям Хилл).

Только в моем блоке должны быть котировки на данный матч. Котировки будут состоять из трех цифр, Победа 1-й команды, ничья и победа 2-й команды.

Блок должен бросаться в глаза, должен вызывать желание кликнуть на него. Для отображения коэффициентов можно использовать что-то типа таких квадратов, как на этом сайте

http://www.bettingexpert.com/ (tips, community и .т.д)

При наведении должен какой то эффект происходить (изминение фона, или вдавливание …. В общем главная задача – получить клик).

При этом, кнопки не должны быть полностью графическими, я должен иметь возможность менять в коде коэффициенты на те, которые мне нужны (этот блок будет для разных матчей, по этому редактирование данных в нем обязательно)

Кроме коэффициентов, в блоке должна быть задействована символика Вильям Хилл, обязательно на видном месте, в красивой доступной форме отображено бонусное предложение (10 $ бесплатная ставка).

Можно из этого примера взять какие-то завлекательные слова, предложения

http://www.overbetting.ru/sportpreview/football/liga-chempionov-14-finala-marsel-bavariya-03-2012.html