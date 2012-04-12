Оформление в соц. сетях

Необходимо отрисовать уникальный макет магазина под SHOP-SCRIPT ! После сверстать! Жду предложений и примеры работ!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать красивые страницы с индивидуальным дизайном в 10 разных СоцСетях,
тематика военторг http://www.sp-snab.ru/
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