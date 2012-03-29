Дизайн аниме сайта про Наруто

Ширина: 1024, фиксированная Цвета: хотелось бы насыщенный черно\оранжевый дизайн Положения элементов: меню слева, изделия в две колонки Шапка: Создать простенький логотип(слева), желательно расположить изображения или стилизованные фотографии стабилизаторов и генераторов. Разместить контактные данные(картинкой) В шапке НЕ использовать лица людей. Всего нужно ...