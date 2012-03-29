Дизайн аниме сайта про Наруто

$250
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки212 просмотров
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Необходимо создать, а затем сверстать дизайн для сайта Школы техник Наруто (установлен движок DLE).

ТЗ в приложениях.

12 лет назад
ArtVit
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
BahTee
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
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