Дизайн одной странички

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки236 просмотров
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Придумать и сверстать дизайн одной странички. Только там где выделено красным.

12 лет назад
lordenas
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$300
2 дня
Даже не думал, что будет на столько красиво. Видно, что человек профессионал! Рекомендую!
Приятно было сотрудничать. У Сергея хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.
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