Доработать сайт авиамоделистов под ключ

Собственно в чем будет заключатся доработка или переработка это: Прошлый дизайнер не сдал проект просто кинул и пропал.

Сделал Дизайн, прикрутил к DLE и.т.д.

Хотелось бы Доработать дизайн. Прикрутить его к движку более надежному DLE оказался дырявым и кто то создал там учетку админа.

Собственно к существующему дизайну нужно:

Разделы: Новости, О Нас, Контакты, Фото, Видео, Форум, Магазин.

Раздел Магазин будет показывать как на реконструкции.

Форум нужно будет сделать форум на PHPBB или InvPB.

Собственно Ваши предложения будут рассмотренны с ЦЕНАМИ и СРОКАМИ обязательно.

Сроки нужно чем быстрее тем лучше хоть за 2 дня.

P.S. Адрес сайта прикреплен.