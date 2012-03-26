Доработать сайт авиамоделистов под ключ

Необходима разработка дизайна шаблона (движок WebAsyst Shop-Script) для проекта teonanakatl.com, основываясь на имеющемся дизайне.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно в чем будет заключатся доработка или переработка это: Прошлый дизайнер не сдал проект просто кинул и пропал.
Сделал Дизайн, прикрутил к DLE и.т.д.
Хотелось бы Доработать дизайн. Прикрутить его к движку более надежному DLE оказался дырявым и кто то создал там учетку админа.
Собственно к существующему дизайну нужно:
Разделы: Новости, О Нас, Контакты, Фото, Видео, Форум, Магазин.
Раздел Магазин будет показывать как на реконструкции.
Форум нужно будет сделать форум на PHPBB или InvPB.
Собственно Ваши предложения будут рассмотренны с ЦЕНАМИ и СРОКАМИ обязательно.
Сроки нужно чем быстрее тем лучше хоть за 2 дня.
P.S. Адрес сайта прикреплен.
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