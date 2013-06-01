Необходима разработка дизайна шаблона (движок WebAsyst Shop-Script) для проекта teonanakatl.com, основываясь на имеющемся дизайне.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта для фирмы, занимающейся, установкой натяжных потолков, сплит систем и (в перспективе) 3Д полов.
Брифинг в приложении. Срок на исполнение - 3 дня (желательно раньше).
Фрилансеров без портфолио или с маленьким портфолио просьба не обращаться.
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