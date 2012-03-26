Дизайн + верстка продающего B2B сайта

Нужно сделать современный продающий дизайн для сайта страхового брокера, который занимается сейчас всеми видами страховок. Логотип и бриф во вложении. Доп вопросы по скайпу или личными сообщениями. Наличие портфолио обязательно, будем смотреть на современные дизайны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать и сверстать дизайн продающего сайта (главная, 3 внутренних). Тематика - оптовая продажа полимерных труб (пвх, пдн и т.п.). Т.е. потенциальный клиент - строитель, юридическое лицо.
От исполнителя необходима готовность и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в русле расширения функциональности сайта. Помимо портфолио желательно отдельно указать примеры эффективных сайтов в нише B2B, если таковые имеются.
Задача сайта не столько дать посетителю исчерпывающую информацию о продукции и условиях работы, сколько произвести позитивное, солидное впечатление, дать представление о направлениях деятельности, и вывести его на контакт с менеджером для обсуждения подробностей.
Расчеты электронными деньгами либо возможно составление договора, работа по безналу. Москва.
- Похожие заказы
- $130Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Интересует специалист который уже имел опыт натяжки дизайна на Magento. Пишите цену и сроки.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайн интернет магазина. Тема: Интернет аптека Дизайн главной и внутренних страниц. Цель: реализовать данный проект и найти качественного, ответственного и добросовестного профессионала для постоянного сотрудничества. Наличие портфолио и цен со сроками обязательно!Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется профессионально оформить сайт продукта. Требования к дизайнеру: 1. Профессиональное знание/использование фотошопа 2. Особое внимание к мелочам. Сайт от самых крупных до самых мелких элементов должен "дышать" профессионализмом. 3. Умение показать "глубину" пространства. Фон сайта планируется выполнить в виде ...Завершен12 лет назад
Необходимо осуществить легкий редизайн некоторых страниц сайта http://www.quattroclima.ru. Конкретика по задаче изложена в приложении. Все вопросы задавайте в ЛС. Прежде всего интересуют сроки и стоимость от участников с рейтингом и без отрицательных отзывов.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт салона красоты, надо сделать новую шапку в сезонных вариантах. Проект оч срочный, надо уже завтра к утруДизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Все было оговорено по ICQЗакрыт12 лет назад
- $250
Дизайн интернет магазинаДизайн сайтов35 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо нарисовать красивую промостраницу с местом описания услуги контактами, местом куда можно выставить минипортфолио Цвета теплые (не темные и не холодные) Тематика – продвижение сайтов Цены и примеры работ P.S. Очень нравятся сайты artlebede.ru (Артемия Лебедева) ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходим дизайн для сайта биржи и доменов. Качественно, юзабельно.Завершен12 лет назад