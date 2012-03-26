Дизайн + верстка продающего B2B сайта

Требуется разработать и сверстать дизайн продающего сайта (главная, 3 внутренних). Тематика - оптовая продажа полимерных труб (пвх, пдн и т.п.). Т.е. потенциальный клиент - строитель, юридическое лицо.

От исполнителя необходима готовность и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в русле расширения функциональности сайта. Помимо портфолио желательно отдельно указать примеры эффективных сайтов в нише B2B, если таковые имеются.

Задача сайта не столько дать посетителю исчерпывающую информацию о продукции и условиях работы, сколько произвести позитивное, солидное впечатление, дать представление о направлениях деятельности, и вывести его на контакт с менеджером для обсуждения подробностей.

Расчеты электронными деньгами либо возможно составление договора, работа по безналу. Москва.