Шапки для сайта

Сайт для московского лицея с экономическим и информационно технологическим направлениями. Текущий сайт www.1598ru. Необходимо сделать новый дизайн. Дизайн должен быть современным. Но оставаться, так сказать «лицом» учебного заведения. Дизайн шаблона CMS Joomla. После выбора победителя надо ...