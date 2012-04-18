Приватный проект для Павлова Андрея (sosed)

$100
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки191 просмотр
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Дизайн сайта компании, занимающаяся комплексными поставками электронных компонентов, включающая в себя интернет магазин.

Прикреплено ТЗ :)

12 лет назад
WebAir
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sosed
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$100
6 дней
С поставленными задачами справился четко и моментально. Советую ;)
Второй проект с Надеждой и снова она показывает себя с положительной стороны. Задачи чёткие и ясные. Оплата сразу же по завершению проекта.
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