Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок290 просмотров
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Требуется произвести редизайн сайта http://simvolika-irk.ru/ . Нужен современный красивый дизайн )

В результате хочу получить дизайн двух страниц (главной и любой внутренней) в psd. Верстка не нужна.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
mandmiha
Михаил 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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