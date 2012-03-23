Нужен дизайн веб-сайта с версткой для магазина автозапчастей с японским акцентом. Цвета: Красный, черные , белый Шрифт названия сайта : под японский. Примерный логотип (толстый Японец мультяшный) Также на странице должны присутствовать элементы автозапчастей. В качестве ориентира старый сайт ...
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Требуется произвести редизайн сайта http://simvolika-irk.ru/ . Нужен современный красивый дизайн )
В результате хочу получить дизайн двух страниц (главной и любой внутренней) в psd. Верстка не нужна.
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