Дизайн сайта компании.

Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки368 просмотров
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Доброго времени суток!

Необходимо разработать дизайн сайта, компания занимается продажей и установкой пвх окон, рольставни, остекления балконов и лоджий, двери из пвх и алюминия, жалюзи, секционные ворота.

Дизайн нужен легкий, простой и понятный.

Есть действующий сайт optima44.ru

Пишите вопросы, цены и ссылку на портфолио.

Дизайн сайта
12 лет назад
wortex
Опанов 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
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