Дизайн сайта компании.

Стильный дизайн сайта, все в приложении. Макет нужен в воскресение вечером, строго. Также нужен логотип "ERKON" +10 дол к проекту, если подойдет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Необходимо разработать дизайн сайта, компания занимается продажей и установкой пвх окон, рольставни, остекления балконов и лоджий, двери из пвх и алюминия, жалюзи, секционные ворота.
Дизайн нужен легкий, простой и понятный.
Есть действующий сайт optima44.ru
Пишите вопросы, цены и ссылку на портфолио.
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