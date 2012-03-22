Дизайн сайтов образовательных учрежденией

есть псд, все в кучу и папки и слои - это для передачи "то что хочу", диз не сложный, нужно привести все в порядок тоесть переработать, что-то уменьшить что-то увеличить. более конкретное тз по аське ...
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Необходим дизайн сайтов образовательных учреждений, как дошкольных так и школьных. Возможно дальнейшее сотрудничество по созданию и сопровождению. Проект большой.
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