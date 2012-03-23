Переработать диз

$50
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки151 просмотр
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есть псд, все в кучу и папки и слои - это для передачи "то что хочу", диз не сложный, нужно привести все в порядок тоесть переработать, что-то уменьшить что-то увеличить.

более конкретное тз по аське 626371193 оплата 10 - 15 вмз после выполненной работы

12 лет назад
julio22
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Человек знает свое дело, полностью переработал дизайн, к работе относится ответственно. работа была выполнена быстро, со вкусом, и качественно спасибо
Спасибо за сотрудничество оплата во время будем работать еще
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