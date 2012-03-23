Переработать диз

есть псд, все в кучу и папки и слои - это для передачи "то что хочу", диз не сложный, нужно привести все в порядок тоесть переработать, что-то уменьшить что-то увеличить.

более конкретное тз по аське 626371193 оплата 10 - 15 вмз после выполненной работы