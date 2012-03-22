Требуется дизайн (макет) форума

Здравствуйте. Требуется простой дизайн сайта структуры ммм 2011. Вот несколько примеров: algammm.com 11-mmm.com 2mmm.ru Бюджет проекта до 50$. Выберем лучшего по цене/качеству. Так же потом будет много работы по различной графике в рамках данного проекта. Строго с опытом работы. ...