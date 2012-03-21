Разработать дизайн для регионального автопортала

Требуется изготовить дизайн-макет главной страницы (только главной) для регионального автомобильного портала. Структура и наличие необходимых блоков будет предоставлено, а также примеры на той же CMS, для понимания технических моментов и смысла того или иного блока.

Требования к дизайну:

- резиновый по ширине

- общий фон белый

- использование цветов любые кроме желтый, синий, зеленый

- отсутствие линейности и параллелей с сайтами на этих же cms (будут указаны), их дизайн и расположения блоков, их визуализация не должны совпадать, это бракуется заказчиком [пример одного из забракованных дизайнов /скриншот/ прилагаю]

- изготовление логотипа, внимание к мелочам, всякие там полоски, блоки, иконки, а не просто заливки и тексты/картинки, отрисовка чего-то своего, не юзание клипарта

- общая хотелка - необычность, солидность, заказчику нравится дизайн предыдущей версии портала drive.ru, но это не значит что его нужно копировать!

Требования к дизайнеру:

- приличное портфолио, положительные отзывы >20

- отсутствие отрицательных отзывов по причинам нарушения сроков

- отсутствие глупых вопросов и предоплат

- изготовление пилотной версии макета не более чем за 2-3 суток с момента начала работы

- коммуникабельность, стремление к взаимопониманию