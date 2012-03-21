Разработать дизайн приложения ВКонтакте

Нужно разработать современный, стильный сайт. Бюджет 5000 руб. Оплата по-этапно. Срок разработки 2-4 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка дизайна приложения в соц. сети вконтакте. Логин в skype: Alesha2001 (который из Москвы, там их двое). Пишите Ваши предложения туда.
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