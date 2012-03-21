Нужно сделать шаблон для DLE

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки152 просмотра
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Есть сайт, тематика софт. Шаблон там сейчас стоит корявенький, а нужно что бы все было красиво :)

Вообщем нужно устновить шаблон и пару доп. модулей.

Ваши предложения по цене, желательно с примерами. спасибо

12 лет назад
Tsilya
36 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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