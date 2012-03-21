Нужно сделать шаблон для DLE

Здравствуйте! Есть сайт craftcomfort.ru с "тяп-ляп" дизайном. Необходимо привести его в нормальный вид, без кардинальных изменений. Что нужно сохранить: зеленые цвета иконок и меню светлый фон (его можно сделать белым или светло-серым, с оттенками, подсветкой) иконка "корзина" (только ее ...
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Есть сайт, тематика софт. Шаблон там сейчас стоит корявенький, а нужно что бы все было красиво :)
Вообщем нужно устновить шаблон и пару доп. модулей.
Ваши предложения по цене, желательно с примерами. спасибо
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