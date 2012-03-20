Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт41 заявка358 просмотров
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Нужен дизайн сайта на подобии kzck.ru

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Дизайн сайта
12 лет назад
Polym
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
diana-plus
Надежда 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Всё плохо, исполнитель к сожалению не знает азов вёрстки и соответственно дизайна. Попросила предоплату, заплатил... получил в ответ вот это - voko.kz/1.jpg Шапка с нулями и еденицами - айтишная тема, всё расбросано по странице в хаотичном порядке, переливы цветов в меню... Дизайн на коленке, сделанный на скорую руку
Задание дал абсолютно не такое как в проэкте, в начале работы все подходило, под конец - мнение изменилось(видимо нашел кого то другого) и начал требовать предоплату назад. Если не устраивало качество или еще что-то - об этом говорится сначало!!!
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