Заглушка на сайт. Срочно!

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок210 просмотров
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Необходимосделать загушку на сайт, о том что он не работает.

under construction + лого (есть в векторе) + ссылки на региональные представительства.

12 лет назад
porochkin
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
GBOXMEDIA
Влад 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Все во время и в срок!! Супер!
Очень понравилась работать с этим работтодателям, так как все доступно обьяснил, и не пожелел денег за мой труд, было очень приятно. Спасибо.
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