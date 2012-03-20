Необходимо разработать дизайн сайта рекламного агентства.

Главную страницу, остальные будут однотипные.

Не принципиально, а так пожелание – сайт должен быть выдержанным, с долей креатива.

Логотип рекламного агентства здесь >> http://s43.radikal.ru/i099/1112/3d/3ab5bd0fbedb.jpg

Бриф – файл "Бриф на дизайн сайта.doc" в прикреплении проекта

Рубрики сайта и под рубрики – файл "Главная.doc", в прикреплении проекта . Там же ориентировочный объем текста на главную, который умышленно не выкладывается мною в паблик, с целью сохранения его уникальности для поисковиков.

- Прошу предложения по стоимости, и срокам, писать в приват.

- Примеры Ваших аналогичных работ, не нужно количество, покажите качество

- Человек нужен на постоянное сотрудничество, будем периодически давать заказы по дизайну. Потому интересуют хорошие цены, за качественную работу.

Предоплату делать не буду.

Плачу WMZ (вебманями), или через сервис этого сайта "сделка без риска"