Разработка форума

Добрый вечер. Суть в следующем: Есть почти готовый дизайн магазина мебели. Нужно срочно доработать, срок завтра к обеду, то есть к 12.00 по МСК. Сама просто не успеваю. Перечень работ: изменить размер шапки, немного сместить блоки и кнопки, полностью изменить ...