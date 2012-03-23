Сайт по ремонту ноутбуков

Требуется создать дизайн сайта. Сайт уже существует. Требуется редизайн. Адрес сайта высылаю в личку. Интересуют предложения по цене и портфолио. Общение по e-mail. [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бюджетный, но качественный и симпатичный вариант. Бюджет жестко ограничен.
Сайт по ремонту компьютеров - все просто - верхнее меню - ремонт/цены/контакты
часы работы с 9-20 // предварительно , уточню
левое меню - ремонт:
-ноутбуков
- моноблоков
// но тут надо оставить место на будущее.
Сайт не должен быть темным.
Шапка - адрес и телефон
напишу позже.
В шапке что-нить с ноутбуком.
снизу футер - там счетчики, надписи
В общем, все просто.
По срокам - до конца недели
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