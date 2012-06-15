Приватный проект для Ведищевой Елены

$1000
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка171 просмотр
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Дизайн всех страниц и разделов сайта intomoscow.ru - онлайн путеводитель по Москве.

Задачи: Создание главной страницы (главная, плюс сквозное оформление внутренних страниц: правая и левая колонка, шапка, подвал), страница объекта, страницы статей, новостей, прогулок, всех списков, страницы личного кабинета (профайла, личных сообщений, подписки), страниц карты, комментариев, мобильной версии сайта).

Прорисовка всех элементов оформления (иноки, картинки). Отдельная реализация коммерческого раздела сайта (заказ услуг).

Поскольку проектирование ведется на ходу, ТЗ будет меняться по ходу, макеты будут изменяться часто не по вине исполнителя. Просьба отнестись с пониманием.

12 лет назад
idrez
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$600
10 дней
Все выполенно оперативно и качественно. Работа с замечаниями и уточнениями ТЗ на ходу - также как всегда - четко и клиентоориентированно.
Вежливый и терпеливый заказчик. Всегда своевременная оплата. Интересный проект.
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