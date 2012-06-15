Приватный проект для Ведищевой Елены

Нужен дизайн для турагенства. Указывайте цену за макет главной и внутренних! Аналог дизайна приложил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн всех страниц и разделов сайта intomoscow.ru - онлайн путеводитель по Москве.
Задачи: Создание главной страницы (главная, плюс сквозное оформление внутренних страниц: правая и левая колонка, шапка, подвал), страница объекта, страницы статей, новостей, прогулок, всех списков, страницы личного кабинета (профайла, личных сообщений, подписки), страниц карты, комментариев, мобильной версии сайта).
Прорисовка всех элементов оформления (иноки, картинки). Отдельная реализация коммерческого раздела сайта (заказ услуг).
Поскольку проектирование ведется на ходу, ТЗ будет меняться по ходу, макеты будут изменяться часто не по вине исполнителя. Просьба отнестись с пониманием.
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