Требуется разработать дизайн сайта + верстка

$500
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн сайта транспортной компании, занимающейся доставкой товаров из США на заказ.

Необходимо:

1. Макет главной страницы

2. Макет кабинета (1 страница с максимальным кол-во элементов на ней, показать формы, таблицы и т.д.)

3. Вёрстка

От Вас требуется:

1. Портфолио

2. Список требований по структуре и цветам дизайна (клиент не имеет представления что хочет)

Бюджет: 400$

Дизайн сайта
12 лет назад
nickon
Сергей 
38 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать шаблон сайта для ТСЖ для joomla 1.5.25

    $50

    Нужно сделать дизайн и сверстать его под joomla 1.5.25 тематика - сайт ТСЖ (ТСЖ - товарищеческое сообщество жильцов) думаю, проще всего будет сделать как шаблон подробности исполнителю. в шапке дом на фоне природы. желательно пример макета.

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблон для сайта на cs-cart

    скоро будет нужен шаблон для интернет магазина на cs-cart. тематика сайта торговля электрооборудование (кабель розетки лампочки) шаблон хочу такой как этот http://www.muztorg.ru (он конечно не на cs-cart но функционал почти идентичный) ну мош там цветовую ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн форума PHPBB + апгрейд движка

    $250

    Речь идет о стоматологическом форуме dent-club.org.ua Версия PHPBB там 3.0.5, нужно обновить на самую последнюю. И сделать полностью редизайн шаблона под новую версию с полной руссификацией. Проект только для тех у кого опыт работы с PHPBB.

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать картинки для сайта

    Нужно создать профессиональные современные и интересные картинки для сайта. Требуется 3 картинки для шапки сайта и 5 небольших картинок, которые будут размещаться непосредственно на главной странице сайта и будут иметь гиперссылку, стилистика примерно как здесь ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 2 баннера

    1600*341px Первый баннер(день) дом, озеро,деревья, на озере лодка, туман , какой нибудь колодец. полная картина должна быть средней мрачности. А второй баннер (ночь) должен быть совсем мрачным ( дом весь сгнивший, озеро превратилось в ужасное ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн + вёрстка для смс биллинга

    Нарисовать дизайн для всех страниц находящихся здесь bill.smsfake.ru/ дизайн должен быть примерно таким: paystream.ru/ ОСНОВА нравится имидж, стиль, доверие profit-bill.com/ здесь нравится структура шапки и блок с популярными тарифами smsbill.ru/tariffs здесь нравится внутренний стиль ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад