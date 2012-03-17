Требуется разработать дизайн сайта + верстка

http://kinoprizrak.org/ Шаблон v-zoom для dle, адаптировать весь шаблон под сайт фильмов ужасов.И сделать логотип. Указывайте цены пожалуйста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта транспортной компании, занимающейся доставкой товаров из США на заказ.
Необходимо:
1. Макет главной страницы
2. Макет кабинета (1 страница с максимальным кол-во элементов на ней, показать формы, таблицы и т.д.)
3. Вёрстка
От Вас требуется:
1. Портфолио
2. Список требований по структуре и цветам дизайна (клиент не имеет представления что хочет)
Бюджет: 400$
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