Редизайн форума PHPBB + апгрейд движка

$250
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки134 просмотра
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Речь идет о стоматологическом форуме dent-club.org.ua

Версия PHPBB там 3.0.5, нужно обновить на самую последнюю.

И сделать полностью редизайн шаблона под новую версию с полной руссификацией.

Проект только для тех у кого опыт работы с PHPBB.

PHP
12 лет назад
ntlligent
Любомир 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
STRA1KER
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
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