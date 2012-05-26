Дизайн сайта сервисного центра

Добрый день. У нашей компании появилась задача реализовать переработку внешнего вида интернет-справочника. Одним из условий - довольно четкая проработка usability. Существует неизменная структура страниц. Для дизайна есть несколько типов страниц: Главная Статичная Результаты поиска Оглавление справочника Страница из справочника Все подробности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текущий сайт http://itmserv.ru/. Необходимо сделать новый дизайн. Далее этот дизайн будет верстаться как тема оформления в CMS Drupal. После выбора победителя возможно потребовать подредактировать дизайн.
Общий стиль сайта должен быть корпоративный. Цвета: серый, красный (логотип), зеленый, желтый.
Примеры сайтов: http://o-pit.ru, http://www.kobor.ru (интересна подложка с изображением оборудования)
Меню многоуровневое, возможность 3-х уровней, выпадающее.
Сайт должен помещатся в размер 1024, но быть растягиваемым.
С элементами интернет-магазина (корзина, кнопка Положить в корзину)
Форма поиска материала (в шапке).
Форма логина, пароля, линк вспомнить пароль, галка запомнить меня (в шапке).
Хлебные крошки будут.
На главной странице: Логотип со слоганом (что-то вроде "Комплексный сервис по разумным ценам","Простое решение сложных вопросов", контактные телефоны с e-mail, корзина, "Не дозвонились?"
Примерная структура сайта:
-О компании (Пресс-релиз, реквизиты, контакты, обратная связь)
-Услуги (Монтаж и ПНР, Техническое обслуживание, Ремонт, Запасные части). Сюда будут выгружаться как рыбы договоров так и прейскуранты на работы
-Запасные части (прейскурант на ЗИП, Доставка)
- Акции
Внизу конечно же копирайты, адрес, контакты, телефон опять же…
Готовые работы выкладывайте здесь.
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