Дизайн сайта сервисного центра

# 1 — $ 100

Текущий сайт http://itmserv.ru/. Необходимо сделать новый дизайн. Далее этот дизайн будет верстаться как тема оформления в CMS Drupal. После выбора победителя возможно потребовать подредактировать дизайн.

Общий стиль сайта должен быть корпоративный. Цвета: серый, красный (логотип), зеленый, желтый.

Примеры сайтов: http://o-pit.ru, http://www.kobor.ru (интересна подложка с изображением оборудования)

Меню многоуровневое, возможность 3-х уровней, выпадающее.

Сайт должен помещатся в размер 1024, но быть растягиваемым.

С элементами интернет-магазина (корзина, кнопка Положить в корзину)

Форма поиска материала (в шапке).

Форма логина, пароля, линк вспомнить пароль, галка запомнить меня (в шапке).

Хлебные крошки будут.

На главной странице: Логотип со слоганом (что-то вроде "Комплексный сервис по разумным ценам","Простое решение сложных вопросов", контактные телефоны с e-mail, корзина, "Не дозвонились?"

Примерная структура сайта:

-О компании (Пресс-релиз, реквизиты, контакты, обратная связь)

-Услуги (Монтаж и ПНР, Техническое обслуживание, Ремонт, Запасные части). Сюда будут выгружаться как рыбы договоров так и прейскуранты на работы

-Запасные части (прейскурант на ЗИП, Доставка)

- Акции

Внизу конечно же копирайты, адрес, контакты, телефон опять же…

Готовые работы выкладывайте здесь.