Дизайн сайта сервисного центра

$100
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки1211 просмотров
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#1$100

Текущий сайт http://itmserv.ru/. Необходимо сделать новый дизайн. Далее этот дизайн будет верстаться как тема оформления в CMS Drupal. После выбора победителя возможно потребовать подредактировать дизайн.

Общий стиль сайта должен быть корпоративный. Цвета: серый, красный (логотип), зеленый, желтый.

Примеры сайтов: http://o-pit.ru, http://www.kobor.ru (интересна подложка с изображением оборудования)

Меню многоуровневое, возможность 3-х уровней, выпадающее.

Сайт должен помещатся в размер 1024, но быть растягиваемым.

С элементами интернет-магазина (корзина, кнопка Положить в корзину)

Форма поиска материала (в шапке).

Форма логина, пароля, линк вспомнить пароль, галка запомнить меня (в шапке).

Хлебные крошки будут.

На главной странице: Логотип со слоганом (что-то вроде "Комплексный сервис по разумным ценам","Простое решение сложных вопросов", контактные телефоны с e-mail, корзина, "Не дозвонились?"

Примерная структура сайта:

-О компании (Пресс-релиз, реквизиты, контакты, обратная связь)

-Услуги (Монтаж и ПНР, Техническое обслуживание, Ремонт, Запасные части). Сюда будут выгружаться как рыбы договоров так и прейскуранты на работы

-Запасные части (прейскурант на ЗИП, Доставка)

- Акции

Внизу конечно же копирайты, адрес, контакты, телефон опять же…

Готовые работы выкладывайте здесь.

Дизайн сайта
12 лет назад
olga_kulagina
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Победитель конкурса
radiokid
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
#1
Спасибо за веселенький и позитивный дизайн! =)
Заказчик все излагает понятно, оплата в срок, всем рекомендую. Спасибо за сотрудничество! Обращайтесь.
Заявки фрилансеров
radiokid
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
#1
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