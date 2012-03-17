Переделать шаблон + лого + 2 бекграунда (DLE)

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Для шаблона Sakura для dle, нужно нарисовать два бекграунда(день и ночь)+логотип.Все для онлайн кинотеатра.

От вас цены и сроки.

12 лет назад
abc2012
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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