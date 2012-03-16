Нужен дизайн сайта по продаже автозапчастей+лого

$500
Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки453 просмотра
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Дизайн строгий, желательно отрисованный вручную, клипарт не интересен

Дизайн сайта
12 лет назад
japan_parts
Евгений 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$500
10 дней
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