Нужен дизайн сайта по продаже автозапчастей+лого

Здравствуйте! Техническое задание в приложении! Победитель который в состоянии самостоятельно сделать шаблон для Drupal 7 получает на него заказ (150$) без проведения дополнительного конкурса. Для оценки дизайна выкладывайте тут превьюшки. Дополнение к основному ТЗ_1: - скин для mibew Дополнение к основному ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн строгий, желательно отрисованный вручную, клипарт не интересен
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