Изменение дизайна сайта для Интернет-провайдера.

Нужен дизайн/шаблон (готовый к установке) для сайта на CMS Wordpress. Сайт представляет собой каталог высших учебных учреждений города. Шаблон должен включать: - Дизайн главной страницы с выводом рейтинга вузов (по голосам +3, просмотрам +2 и комментариям +1), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Техническое задание в приложении!
Победитель который в состоянии самостоятельно сделать шаблон для Drupal 7 получает на него заказ (150$) без проведения дополнительного конкурса.
Для оценки дизайна выкладывайте тут превьюшки.
Дополнение к основному ТЗ_1:
- скин для mibew
Дополнение к основному ТЗ_2:
- дизайн и для чата и для кнопки его вызывающей
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