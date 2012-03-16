Изменение дизайна сайта для Интернет-провайдера.

$600
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок3370 просмотров
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#1$600

Здравствуйте!

Техническое задание в приложении!

Победитель который в состоянии самостоятельно сделать шаблон для Drupal 7 получает на него заказ (150$) без проведения дополнительного конкурса.

Для оценки дизайна выкладывайте тут превьюшки.

Дополнение к основному ТЗ_1:

- скин для mibew

Дополнение к основному ТЗ_2:

- дизайн и для чата и для кнопки его вызывающей

12 лет назад
BoeC3
Илья 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
les-ex
Митька 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#1
Илья, всегда на связи, четкое ТЗ, без невнятных требований, своевременная оплата. Приятно и легко сотрудничать.
Заявки фрилансеров
les-ex
Митька 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#1